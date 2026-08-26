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Кадры последствий удара ВСУ по Донецку

Кадры последствий удара ВСУ по Донецку

ИЗВЕСТИЯ Корреспондент "Известий" показал последствия удара ВСУ по одному из районов Донецка.В результате атаки поврежден торгово-развлекательный центр "Донецк сити" и близстоящие многоквартирные жилые дома.

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