Кадры последствий удара ВСУ по Донецку

ИЗВЕСТИЯ Корреспондент "Известий" показал последствия удара ВСУ по одному из районов Донецка.В результате атаки поврежден торгово-развлекательный центр "Донецк сити" и близстоящие многоквартирные жилые дома.
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