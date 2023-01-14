А кто же воспоет синагоги?

Ингвар Коротков Артемий Татьянович Лебедев что -то там вякнул про РПЦ?В своем ключе? Типа продажа сигарет и алкоголя, роскошные часы и автомобиль Патриарха?У меня только один вопрос - почему же Артемий, как несломленный атеист, нам ничего не поведал о синагогах? Или господин Пинхос Берл Лазар - главный раввин - ездит на работу на велосипеде? Живет в лачуге в Бибирево? И не имеет ни часов, ни даже телефона? А в синагогах все ритуальные службы проводятся исключительно бесплатно?Или Артемий, как атеист, туда даже не заходит? Исключительно его в православные храмы тянет?Наверно, меня как-то зрение подвело, когда я у московской синагоги встретил его маман - Татьяну Толстую с четой Виторганов.