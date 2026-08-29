Resonance: A Plague Tale Legacy: Обзор необычного приквела

Resonance: A Plague Tale Legacy, казалось бы, подходит прежде всего не поклонникам первых двух частей серии, а тем, кто соскучился по приключениям Нейтана Дрейка и Лары Крофт.
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