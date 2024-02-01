Исландцы cтроют дамбы на случай повышенной вулканической активности

Исландцы круглосуточно работают над строительством дамб размером с трехэтажный дом, чтобы защитить жизненно важную электростанцию и жилые дома от потоков лавы, поскольку вулканы вблизи столицы Рейкьявика, которые спали почти 800 лет, стали активными.
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