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SPLETNIK

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Лерчек объяснила, почему Бог "выбрал" рак для неё

Лерчек объяснила, почему Бог "выбрал" рак для неё

33-летняя блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая борется с раком желудка последней стадии, рассказала, почему Бог "выбрал" ей такую судьбу.

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