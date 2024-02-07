Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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На грани: Какое будущее США готовят для Балтийского региона

На грани: Какое будущее США готовят для Балтийского региона

Прокатившаяся недавно по странам Северной Европы и Прибалтийским республикам информационная компания, призванная напугать жителей этих государств угрозой якобы неминуемого нападения России, естественно, не осталась незамеченной, в том числе и экспертным сообществом.

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Комментарии
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Андрей
это всё влажные хотелки пиндосов.
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13 час.
Люси Иванова
Ох держите, на всякий случай, ушки на макушке... а ещё лучше почитайте  про план англосаксов &quot; петля анаконды&quot; ( вроде так ...)
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1 час.
СД
Семен Дремин
Умерла.Значит умерла...................................
Ответить
42 мин.

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