Прокатившаяся недавно по странам Северной Европы и Прибалтийским республикам информационная компания, призванная напугать жителей этих государств угрозой якобы неминуемого нападения России, естественно, не осталась незамеченной, в том числе и экспертным сообществом.
На грани: Какое будущее США готовят для Балтийского региона
Комментарии
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Андрей
это всё влажные хотелки пиндосов.
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13 час.
Люси Иванова
Ох держите, на всякий случай, ушки на макушке... а ещё лучше почитайте про план англосаксов " петля анаконды" ( вроде так ...)
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1 час.
СД
Семен Дремин
Умерла.Значит умерла...................................
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42 мин.
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