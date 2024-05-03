Самая боеспособная бригада ВСУ оказалась не готова отстоять Авдеевку – Forbes

47-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ считалась одним из наиболее подготовленных подразделений, однако она провалила контрнаступление на Запорожском направлении и была добита под Авдеевкой, сообщает Forbes.
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