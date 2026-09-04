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Мантуров назвал ключевую задачу российского автопрома до 2035 года

Мантуров назвал ключевую задачу российского автопрома до 2035 года

Утвержденная правительством Стратегия развития автопрома до 2035 года предполагает наращивание производства до 2,8 млн транспортных средств в год при текущем потенциале заводов более 3 млн единиц.

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