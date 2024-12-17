Назван способ приучить себя больше читать

Занятость, быстрый ритм жизни, привычка к коротким форматам текстов в смартфоне нередко приводит к тому, что человек перестает проводить время за книгой, рассказал директор электронной библиотечной системы «Лань» Александр Никифоров.
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