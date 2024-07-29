Mitsubishi может присоединиться к электроальянсу компаний Nissan и Honda[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Еще в марте японские компании Nissan и Honda объединили усилия для создания электромобильной платформы нового поколения.
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