Бывшая супруга Александра Серова осталась без денег и построила свою карьеру

Елена Стебенева заявила, что ее бывший муж певец Александр Серов совершенно не помогал ей. Елена Стебенева, бывшая супруга певца Александра Серова, активно делится своими мыслями в социальных сетях и иногда вспоминает о совместной жизни с ним.