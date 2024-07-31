Бывшая супруга Александра Серова осталась без денег и построила свою карьеру

Елена Стебенева заявила, что ее бывший муж певец Александр Серов совершенно не помогал ей. Елена Стебенева, бывшая супруга певца Александра Серова, активно делится своими мыслями в социальных сетях и иногда вспоминает о совместной жизни с ним.
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