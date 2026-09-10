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Царьград

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Адамс завершил карьеру в "Парме", перейдя в "Сычуань Блю Уэйлс"

Адамс завершил карьеру в "Парме", перейдя в "Сычуань Блю Уэйлс"

Американский баскетболист Джейлен Адамс покинул "Парму" из Единой лиги ВТБ и продолжит карьеру в китайском "Сычуань Блю Уэйлс".

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