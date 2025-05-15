10 быстрых тестов на IQ

Быстро проверьте, насколько мозг ваш быстр, а интеллект — высок! фото: мультфильм «Винни Пух идет в гости» (1971)На то, чтобы выяснить уровень своего интеллекта, кому-то достаточно открыть бозон Хиггса, а кому-то — пачку сосисок.