Украинская пропаганда: Русские расширили «клешню» для охвата Авдеевки 

Украинские военные жалуются, что под Авдеевкой наступление ВС РФ не останавливается. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в материале о ситуации на Авдеевском направлении пишет антироссийский пропагандистский сайт «Украинская правда».
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