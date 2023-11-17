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Украинская пропаганда: Русские расширили «клешню» для охвата Авдеевки 

Украинская пропаганда: Русские расширили «клешню» для охвата Авдеевки 

Украинские военные жалуются, что под Авдеевкой наступление ВС РФ не останавливается. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в материале о ситуации на Авдеевском направлении пишет антироссийский пропагандистский сайт «Украинская правда».

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