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Путин: гарантии Запада по урегулированию украинского кризиса ненадежны

Путин: гарантии Запада по урегулированию украинского кризиса ненадежны

Основная проблема урегулирования кризиса на Украине связана с ненадежностью гарантий западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на официальном сайте Кремля.

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