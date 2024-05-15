Путин: гарантии Запада по урегулированию украинского кризиса ненадежны

Основная проблема урегулирования кризиса на Украине связана с ненадежностью гарантий западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на официальном сайте Кремля.
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