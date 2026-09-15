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НХЛ. Турниры проспектов. Покер Хэгенса принес «Бостону» победу над «Баффало», «Эдмонтон» разгромил «Калгари», «Чикаго» уступил «Сент-Луису»

В НХЛ продолжаются турниры и матчи проспектов. Составы команд состоят из игроков клубных систем, а также хоккеистов, приглашенных в лагеря новичков.

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