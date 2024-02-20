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Журналист Atlantic ответил на критику репортажей Карлсона из России

Журналист Atlantic ответил на критику репортажей Карлсона из России

РИАМО - 20 фев. Американский журналист Грэм Вуд ответил на критику репортажей своего коллеги Такера Карлсона из России и заявил, что представления жителей США о россиянах отстают на два десятка лет, пишет РИА Новости.

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