Александр Цыганский стал экспертом премии «Владимирский бизнес» в 2026 году

Член Регионального политического совета, депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Владимирской области Александр Цыганский в 2026 году вошел в экспертный совет премии «Владимирский бизнес».
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