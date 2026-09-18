Юрий Матузов: голос за будущее — председатель облдумы проголосовал в своём округе

Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов стал одним из первых участников голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.
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