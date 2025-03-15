Трамп и иллюзия быстрого перемирия: почему план провалился?

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Юрий Зубрин

Всё достаточно объяснимо...Вспомните предыдущие сходняки под "управлением "Украины ,эти саммиты ,конференции ,каков их итог -пустота ...Аналогично сейчас ...Если бы хотели мира ,собрались за одним столом все заинтересованные стороны и решали ,спорили и в конечном итоге пришли бы к компромису ,потому что худой мир ,лучше доброй ссоры.А ккогда собираются две стороны ,не приглашая третью,тем более более успешную,а затем ей предъявляют ультиматум ,без учета её позиции ,это заранее провальное дело .Что и произошло!!!