Президент США Дональд Трамп, известный своим непредсказуемым стилем управления и склонностью к громким заявлениям, недавно признался, что его обещание "добиться перемирия на Украине за 24 часа" было всего лишь саркастичной шуткой.
Трамп и иллюзия быстрого перемирия: почему план провалился?
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Всё достаточно объяснимо...Вспомните предыдущие сходняки под "управлением "Украины ,эти саммиты ,конференции ,каков их итог -пустота ...Аналогично сейчас ...Если бы хотели мира ,собрались за одним столом все заинтересованные стороны и решали ,спорили и в конечном итоге пришли бы к компромису ,потому что худой мир ,лучше доброй ссоры.А ккогда собираются две стороны ,не приглашая третью,тем более более успешную,а затем ей предъявляют ультиматум ,без учета её позиции ,это заранее провальное дело .Что и произошло!!!
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19 час.
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