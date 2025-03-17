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NASA: возвращение космонавта Горбунова с МКС на Землю намечено на 18 марта

NASA: возвращение космонавта Горбунова с МКС на Землю намечено на 18 марта

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым должен отстыковаться от Международной космической станции (МКС) и вернуться на Землю 18 марта, сообщило аэрокосмическое агентство США (NASA).

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