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Карагандинских айтишников приглашают на апрельскую неконференцию

Карагандинских айтишников приглашают на апрельскую неконференцию

IT-хаб «Терриконовая долина» предлагает IT- и Digital-специалистам обзавестись полезными связами. Познакомиться и обменяться опытом будет возможность 28 апреля на очередной неконференции, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

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