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Корпорация МСП составила список причин, по которым бизнесу отказывают в кредитовании

Корпорация МСП составила список причин, по которым бизнесу отказывают в кредитовании

﻿﻿Корпорация МСП составила список причин, по которым компаниям отказывают в кредитах Банки чаще всего принимают негативные решения о выдаче кредитов представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) из-за короткого периода ведения бизнеса, а также при наличии задолженности по налогам и срокам погашения, сообщает пресс-служба МСП Компания сообщил.

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