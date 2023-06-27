Корпорация МСП составила список причин, по которым бизнесу отказывают в кредитовании

﻿﻿Корпорация МСП составила список причин, по которым компаниям отказывают в кредитах Банки чаще всего принимают негативные решения о выдаче кредитов представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) из-за короткого периода ведения бизнеса, а также при наличии задолженности по налогам и срокам погашения, сообщает пресс-служба МСП Компания сообщил.