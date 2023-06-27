Корпорация МСП составила список причин, по которым бизнесу отказывают в кредитовании

Корпорация МСП составила список причин, по которым компаниям отказывают в кредитах Банки чаще всего принимают негативные решения о выдаче кредитов представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) из-за короткого периода ведения бизнеса, а также при наличии задолженности по налогам и срокам погашения, сообщает пресс-служба МСП Компания сообщил.
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