🏐 В Крыму реализуется программа по организации спортивных секций, предназначенных для ветеранов СВО «Данная программа разработана совместно с министерством спорта Республики Крым.
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🏐 В Крыму реализуется программа по организации спортивных секций, предназначенных для ветеранов СВО «Данная программа разработана совместно с министерством спорта Республики Крым.