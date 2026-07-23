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Царьград

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Минфин США исключил Bel-Kap-Steel из санкционного списка по Белоруссии

Минфин США исключил Bel-Kap-Steel из санкционного списка по Белоруссии

Минфин США исключил компанию Bel-Kap-Steel из санкционного перечня по Белоруссии. Управление по контролю за иностранными активами сообщило, что фирма, расположенная в Майами, связана с "Белорусской металлургической компанией".

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