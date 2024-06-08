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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кадейкин о противостоянии «Трактора» и «Салавата»: «Эти игры разбавляют рутину регулярного чемпионата. Чем больше матчей с накалом страстей, тем лучше»

Бывший игрок уфимской команды будет представлять «Трактор» в сезоне-2023/24.  – Теперь можно будет ждать серьезного противостояния Челябинска с Уфой в сезоне.

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