В Киеве скончался первый пациент с «дельта» штаммом COVID-19

Директор Александровской больницы Киева Людмила Антоненко заявила в среду, что в столице Украины скончался первый пациент, у которого ранее был выявлен штамм коронавируса нового типа "дельта".
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