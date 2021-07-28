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В Киеве скончался первый пациент с «дельта» штаммом COVID-19

В Киеве скончался первый пациент с «дельта» штаммом COVID-19

Директор Александровской больницы Киева Людмила Антоненко заявила в среду, что в столице Украины скончался первый пациент, у которого ранее был выявлен штамм коронавируса нового типа "дельта".

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