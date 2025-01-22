Забайкальские экс-чиновники пойдут под суд за срыв реализации нацпроекта

Бывший глава Госэкспертизы Забайкалья Дмитрий Ватагин и исполняющая обязанности главы учреждения после его ухода – Наталья Журавлёва пойдут под суд за срыв реализации национального проекта в крае, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкалья.