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Забайкальские экс-чиновники пойдут под суд за срыв реализации нацпроекта

Забайкальские экс-чиновники пойдут под суд за срыв реализации нацпроекта

Бывший глава Госэкспертизы Забайкалья Дмитрий Ватагин и исполняющая обязанности главы учреждения после его ухода – Наталья Журавлёва пойдут под суд за срыв реализации национального проекта в крае, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкалья.

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