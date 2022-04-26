Между игроками «Далласа» и «Юты» завязалась потасовка после фола Уайтсайда на Дончиче

Между игроками «Далласа» и «Юты» завязалась потасовка после фола Уайтсайда на Дончиче

Во время пятого матча серии первого раунда плей-офф между игроками «Далласа» и «Юты» завязалась потасовка после фола центрового Хассана Уайтсайда на лидере техасцев Луке Дончиче.

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