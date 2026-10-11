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Царьград

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Вице-губернатор Муромский проверил благоустройство прудов

Вице-губернатор Муромский проверил благоустройство прудов

Во Владимире благоустройство парка у Дворца детского и юношеского творчества планируют полностью завершить в ноябре 2027 года, а до конца 2025-го укрепят берег верхнего пруда и обустроят центральную площадь с аллеей Пионеров.

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