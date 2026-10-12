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Агкацев назвал лучшего российского арбитра на данный момент

Агкацев назвал лучшего российского арбитра на данный момент

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал судейство в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

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