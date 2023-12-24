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Ночной ураган «наломал дров» на Кубани: улетали крыши, деревья вырывал с корнем, есть жертвы

Ночной ураган «наломал дров» на Кубани: улетали крыши, деревья вырывал с корнем, есть жертвы

По данным синоптиков, в крае ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, в отдельных районах края пройдет сильный дождь и сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20 м/с, в отдельных районах 23-28 м/с.

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