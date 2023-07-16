МИРНАЯ ЗАПАДНЯ ДЛЯ РУССКИХ: НА САММИТЕ НАТО ПРЕДЛОЖИЛИ ТРИ ШАГА К РАЗДЕЛУ УКРАИНЫ

МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А что только хохлостан делить, не покатит, давайте ЕС разделим между Россией Венгрией и Сербией.... И будут вотчины Российская, Венгерская и Сербская, а остальные войдут в их состав....
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