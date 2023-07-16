МИРНАЯ ЗАПАДНЯ ДЛЯ РУССКИХ: НА САММИТЕ НАТО ПРЕДЛОЖИЛИ ТРИ ШАГА К РАЗДЕЛУ УКРАИНЫ
ФОТО: KAY NIETFELD/DPA/GLOBAL LOOK PRESS
СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ
Что показал Вильнюс? Склоняя Москву к "похабному миру", НАТО готовится также к затяжной конфронтации с Россией (и Китаем) — с Украиной в качестве расходной силы с получленством в альянсе, если Киев продержится на поле боя.
Комментарии
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А что только хохлостан делить, не покатит, давайте ЕС разделим между Россией Венгрией и Сербией.... И будут вотчины Российская, Венгерская и Сербская, а остальные войдут в их состав....
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