МИРНАЯ ЗАПАДНЯ ДЛЯ РУССКИХ: НА САММИТЕ НАТО ПРЕДЛОЖИЛИ ТРИ ШАГА К РАЗДЕЛУ УКРАИНЫ

ФОТО: KAY NIETFELD/DPA/GLOBAL LOOK PRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Что показал Вильнюс? Склоняя Москву к "похабному миру", НАТО готовится также к затяжной конфронтации с Россией (и Китаем) — с Украиной в качестве расходной силы с получленством в альянсе, если Киев продержится на поле боя.