The premiere of Crystal Lake is bloody and violent - just like any good slasher should be! Read our recap for all the details, then grade the episode.
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