В Южной Корее заявили о связи поставок оружия ВСУ с сотрудничеством РФ и КНДР

Начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что республика не будет придерживаться ограничений в отношении поставок оружия на Украину, если Россия передаст КНДР современные военные технологии.
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