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Московский комсомолец в Израиле

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Начальник Генштаба ЦАХАЛ: «Мы изменили реальность безопасности в Газе и не допустим повторения угрозы 7 октября»

Начальник Генштаба ЦАХАЛ: «Мы изменили реальность безопасности в Газе и не допустим повторения угрозы 7 октября»

Сегодня начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир провёл оперативную оценку ситуации в секторе Газа, посетив передовые позиции вместе с командующим Южным округом генерал-майором Янивом Асором, командиром 99-й дивизии бригадным генералом Эладом Цури и командиром дивизии Газы бригадным генералом Лироном Батито .

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