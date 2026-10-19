Новый папа Римский Лев XIV возглавляет молитву Регине Кайли с центрального балкона базилики Святого Петра в Ватикане, 11 мая 2025 года © Remo Casilli/ReutersПапа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого поднял тему тяжелой гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области.