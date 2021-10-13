«Торпедо Миасс» одержало волевую победу над «Ладой-Тольятти» в матче ФНЛ-2

Победу над «Ладой-Тольятти» одержало «Торпедо Миасс» 10 октября в матче, проходившем в рамках тринадцатого тура второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).
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