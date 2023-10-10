Новые учебники истории для 5-9 классов появятся в следующем учебном году

Новые учебники истории для российских школьников появятся в новом учебному году. Об этом заявил РИА Новости один из авторов учебника, ректор Московского Государственного Института Международных Отношений Анатолий Торкунов.
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