Откровенен ли судья в мотивировочной части? Три десятилетия исследований

Для анализа соответствия письменных аргументов судебных актов подлинным причинам принятия решения в западной науке введена концепция судейской откровенности, обзор которой сделан в вышедшей на днях статье.
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