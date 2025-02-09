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Трагедия на трассе: 7-летняя гонщица погибла после аварии на соревнованиях в США

Трагедия на трассе: 7-летняя гонщица погибла после аварии на соревнованиях в США

В Орландо, США, семилетняя гонщица Элинесс Зои Диас Родригес погибла после аварии на автодроме. Во время детских соревнований по драг-рейсингу она потеряла управление и врезалась в стену, что привело к её смерти спустя три дня.

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