Экс-игрок ЦСКА Натхо о словах Вернблума: на него могло оказываться давление

Бывший футболист московского ЦСКА Бибрас Натхо назвал причину, по которой шведский игрок Понтус Вернблум, который также выступал за армейский клуб, мог раскритиковать Россию и принести извинения народу Швеции за игру в российском клубе.
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