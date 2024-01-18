Al Jazeera: на восстановление жилого сектора в Газе потребуется $15 млрд

На восстановление жилого сектора в Газе, уничтоженного израильскими бомбардировками, потребуется не менее $15 млрд, сообщил глава Палестинского инвестиционного фонда Мохаммед Мустафа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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