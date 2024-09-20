Глава МВД Эстонии считает, что после выборов налог на оборону не отменят

Налог на безопасность, введенный правительством Эстонии, по всей видимости останется и после выборов следующего правительства, заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Лаури Ляэнеметс, 20 сеннтября сообщает ERR.
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