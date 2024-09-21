Ольга Торубарова: Крымские гиревики завершили свое выступление и заняли 8 место на Фестивале Культуры и Спорта Народов Юга России (из 15 команд):

Крымские гиревики завершили свое выступление и заняли 8 место на Фестивале Культуры и Спорта Народов Юга России (из 15 команд):Решетов Александр - 8 местоХарченко Александр - 10 местоБлагодарю спортсменов за участиеподробнее>>> .
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