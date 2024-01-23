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Жительница Петербурга задушила не хотевшую засыпать дочь

Жительница Петербурга задушила не хотевшую засыпать дочь

Жительница Санкт-Петербурга стала фигурантом уголовного дела об убийстве восьмимесячного ребенка. По версии следствия, девочка долго не хотела засыпать, и мать задушила ее подушкой, сообщили в городском главке Следственного комитета.

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