Жительница Петербурга задушила не хотевшую засыпать дочь

Жительница Санкт-Петербурга стала фигурантом уголовного дела об убийстве восьмимесячного ребенка. По версии следствия, девочка долго не хотела засыпать, и мать задушила ее подушкой, сообщили в городском главке Следственного комитета.
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