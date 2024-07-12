Сотрудники Госавтоинспекции Кировграда проводят беседы с юными велосипедистами

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции разъясняли велосипедистам правила управления велосипедами, предупреждали о необходимости велосипедистов спешиваться при пересечении проезжей части на пешеходном переходе, о целесообразности использования защитной экипировки.
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