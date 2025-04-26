Бесплатный и специальный общественный транспорт на Родительский день. Что нужно знать

Мэрия Кишинёва сообщает, что в связи с Радоницей (Paștele Blajinilor) и в этом году будет обеспечен БЕСПЛАТНЫЙ общественный транспорт до кладбища «Святой Лазарь», чтобы облегчить передвижение жителей и гостей столицы, передаёт Noi.
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