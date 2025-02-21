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Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, узнала Washington Post

Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, узнала Washington Post

Президент США Дональд Трамп намерен распустить независимую почтовую службу США. Возможно, указ об этом решении будет подписан уже до конца текущей недели, газета Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом.

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