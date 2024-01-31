Общественный штаб по наблюдению за выборами провел заседание в Нижнем Новгороде

Ход подготовки к выборам президента Российской Федерации и роль экспертного сообщества в их освещении стали основными темами круглого стола экспертного совета Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами, который состоялся 30 января в Нижнем Новгороде.
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