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Нижегородская правда

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Общественный штаб по наблюдению за выборами провел заседание в Нижнем Новгороде

Общественный штаб по наблюдению за выборами провел заседание в Нижнем Новгороде

Ход подготовки к выборам президента Российской Федерации и роль экспертного сообщества в их освещении стали основными темами круглого стола экспертного совета Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами, который состоялся 30 января в Нижнем Новгороде.

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